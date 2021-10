Con Draghi al Quirinale verso un semi-presidenzialismo di fatto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il dibattito sull’elezione del presidente della Repubblica non scioglie i nodi dell’anomalia italiana del 1994. Allora si pensò di “utilizzare” la riforma del sistema elettorale (quote miste di maggioritario e proporzionale) per introdurre surrettiziamente una riforma costituzionale in senso presidenziale, riforma che le commissioni bicamerali non erano riuscite a varare. Era diffuso il convincimento che chiusa la fase di instabilità si entrava in quella dell’alternanza. I partiti e le coalizione indicavano il nome del candidato presidente del consiglio senza effetti concreti sulla costituzione formale, ma dirompenti sulla tenuta della democrazia parlamentare. Fuori i partiti, sacrificata la partecipazione dei cittadini, fu varata la “democrazia dei leader”. Si indicò quella stagione come seconda Repubblica mai realmente nata perché l’impianto costituzionale non fu modificato. Ci fu ...