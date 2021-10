Beautiful, anticipazioni 11 ottobre: la decisione di Liam (Di lunedì 11 ottobre 2021) Liam prenderà una decisione che farà molto male a Steffy. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Beautiful inerenti la puntata di oggi 11 ottobre, non appena avrà le prove della dipendenza da oppiacei della Forrester, deciderà di prenderà la piccola Kelly con sé. Steffy, ovviamente, non vorrà separarsi dalla figlia e sarà disperata, ma continuerà a negare di avere un problema con i farmaci oppiacei e litigherà furiosamente con l'ex consorte. Beautiful, trama 11 ottobre: Liam trova le pillole di Vinny Liam convinto che l'interesse di Finn per Steffy renda il medico poco obiettivo, sarà oltremodo preoccupato per la ragazza e deciderà di andare a trovarla. Lo Spencer, appena arriverà da lei, la troverà prima di sensi e si ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021)prenderà unache farà molto male a Steffy. L'uomo, come rivelano leinerenti la puntata di oggi 11, non appena avrà le prove della dipendenza da oppiacei della Forrester, deciderà di prenderà la piccola Kelly con sé. Steffy, ovviamente, non vorrà separarsi dalla figlia e sarà disperata, ma continuerà a negare di avere un problema con i farmaci oppiacei e litigherà furiosamente con l'ex consorte., trama 11trova le pillole di Vinnyconvinto che l'interesse di Finn per Steffy renda il medico poco obiettivo, sarà oltremodo preoccupato per la ragazza e deciderà di andare a trovarla. Lo Spencer, appena arriverà da lei, la troverà prima di sensi e si ...

Advertising

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni dell'11 ottobre: il delirio di Steffy - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #12ottobre - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2021 - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: uno scontro e una tremenda vendetta nelle nuove puntate - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 10 ottobre: Zende torna a Los Angeles. L’inganno di Shauna e Quinn viene finalmente a galla -