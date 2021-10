Asos prevede utili in calo su disagi a supply chain e aumento costi trasporto

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –, uno dei più grandi rivenditori online britannici di abbigliamento, si aspetta undi oltre il 30% deglinell’anno fiscale 2022 a causa dei maggiorilogistici e aisulla catena di approvvigionamento. In particolare, i profitti adjusted prima delle tasse dovrebbero essere compresi tra 110 milioni e 140 milioni di sterline, rispetto ai 193,6 milioni di sterline dell’anno fiscale 2021 (chiuso il 31 agosto). La crescita delle vendite nell’anno fiscale 2022 dovrebbe essere compresa tra il 10% e il 15%, con una crescita dei ricavi del primo semestre ” mid-single digits”.che le pressioni sulla catena di approvvigionamento a livello di settore continueranno per tutto il primo semestre, con conseguenti tempi di consegna ...

Asos prevede

che le pressioni sulla catena di approvvigionamento a livello di settore continueranno per tutto il primo semestre, con conseguenti tempi di consegna più lunghi e fornitura limitata da ...

(Teleborsa) - Asos, uno dei più grandi rivenditori online britannici di abbigliamento, si aspetta un calo di oltre il 30% degli utili nell'anno fiscale 2022 a causa dei maggiori costi logistici e ai..

Cambio di vertici per il gigante della vendita online, con il ceo Nick Beighton che dopo dodici anni nel ruolo si è dimesso con effetto immediato e ...