Ascoli vs Lecce: in tv e formazioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ottava giornata del campionato di Serie B, si avvicina. Una delle partite in programma è Ascoli vs Lecce che si giocherà sabato 16 ottobre alle 14.00 allo stadio Del Duca. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali DAZN. Chi avrà la meglio tra le due formazioni avversarie? Empoli – Atalanta: in tv e formazioni Ascoli vs Lecce: come si presentano le due squadre? Ascoli e Lecce hanno alle spalle una situazione molto simile. I padroni di casa sono quinti mentre gli ospiti si trovano al quarto posto. A dividere le due squadre solamente un punto. Le formazioni sabato scenderanno in campo per cercare di vincere e di guadagnare i tre punti così da creare maggiore distacco con l’avversaria. Non sarà però un’impresa semplice ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ottava giornata del campionato di Serie B, si avvicina. Una delle partite in programma èvsche si giocherà sabato 16 ottobre alle 14.00 allo stadio Del Duca. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali DAZN. Chi avrà la meglio tra le dueavversarie? Empoli – Atalanta: in tv evs: come si presentano le due squadre?hanno alle spalle una situazione molto simile. I padroni di casa sono quinti mentre gli ospiti si trovano al quarto posto. A dividere le due squadre solamente un punto. Lesabato scenderanno in campo per cercare di vincere e di guadagnare i tre punti così da creare maggiore distacco con l’avversaria. Non sarà però un’impresa semplice ...

Advertising

periodicodaily : Ascoli vs Lecce: in tv e formazioni - PeriodicoDaily Sport #ascolilecce #seriebkt #serieb #16ottobre @saraorlandini2 - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - PER ASCOLI-LECCE TORNANO IN VENDITA I BIGLIETTI DI TRIBUNA - - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli Calcio, Avlonitis verso il recupero contro il Lecce - PicenoTime : Ascoli Calcio, ultimo impegno con la Bulgaria per Iliev. Lecce, Hjulmand leggermente influenzato… - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli Calcio, Avlonitis verso il recupero contro il Lecce -