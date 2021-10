Ag Pioli | “Rinnovo con il Milan? C’è un confronto quotidiano”

Advertising

MilanPress_it : L'agente di Stefano #Pioli è tranquillo sul rinnovo con il Milan del suo assistito ??? - GIUSPEDU : RT @FraNasato: Ag. Pioli alla Gazzetta dello Sport: 'Il rinnovo? C’è un confronto quotidiano…Il gruppo di lavoro al #Milan è fantastico, ha… - gilnar76 : Rinnovo Pioli, l’agente: «Confronto quotidiano con il #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - LukeFenek : RT @AndreaPropato: #Giuffrida, agente di #Pioli: “Il rinnovo? C’è un confronto quotidiano, il gruppo di lavoro al Milan è fantastico, hanno… - Milannews24_com : #Giuffrida fa il punto sul rinnovo di #Pioli -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Rinnovo

1 Gabriele Giuffrida, agente di Stefano, ha parlato del suo assistito in otticacon il Milan nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il contratto del tecnico rossonero è infatti in scadenza nel 2022: 'Il? ...Lo sa bene il Milan e il tecnico Stefano, che da quando è sbarcato a Milanello nel gennaio 2020 lo ha eletto a guida totale della difesa, anche più del capitano Alessio Romagnoli . Non a caso ...L'agente di Stefano Pioli, Gabriele Giuffrida, ha parlato delle trattative in corso con il Milan per rinnovare il contratto del tecnico emiliano, in scadenza nel 2022 ...Simon Kjaer, difensore del Milan, sta vivendo un momento magico. A Milano è sempre più leader della retroguardia e gode della fiducia, dell'ammirazione e del rispetto di tutti i compagni. Così come Zl ...