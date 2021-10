Un posto al sole, spoiler: Clara lascerà Patrizio? (Di domenica 10 ottobre 2021) Il rapporto tra Clara e Patrizio, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, entrerà in crisi a causa dell'atteggiamento del giovane, come segnalano gli spoiler della soap opera partenopea. Da qualche tempo, infatti, la coppia si sta confrontando a proposito del battesimo del piccolo Federico. Patrizio vorrebbe che la festa si tenesse a Palazzo Palladini a stretto giro e ha proposto alla Curcio di occuparsi del catering insieme al padre Raffaele, ma quando la giovane lo ha detto ad Alberto sono cominciati i problemi. L'avvocato, infatti, già adirato con l'ex compagna per la sua storia con lo chef, le ha fatto presente che ora non ha la possibilità economica per organizzare una grande festa al loro figlioletto e le ha detto di non volere assolutamente che i ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 10 ottobre 2021) Il rapporto tra, nel corso delle prossime puntate di Unal, entrerà in crisi a causa dell'atteggiamento del giovane, come segnalano glidella soap opera partenopea. Da qualche tempo, infatti, la coppia si sta confrontando a proposito del battesimo del piccolo Federico.vorrebbe che la festa si tenesse a Palazzo Palladini a stretto giro e ha proalla Curcio di occuparsi del catering insieme al padre Raffaele, ma quando la giovane lo ha detto ad Alberto sono cominciati i problemi. L'avvocato, infatti, già adirato con l'ex compagna per la sua storia con lo chef, le ha fatto presente che ora non ha la possibilità economica per organizzare una grande festa al loro figlioletto e le ha detto di non volere assolutamente che i ...

