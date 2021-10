Tomori: “Il vaccino è una questione individuale” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Per quanto mi riguarda è una questione tutta individuale quella se vaccinarsi o meno. Siamo figure pubbliche sempre al centro dell’attenzione, qualcuno magari potrà pensare: ‘Se non lo fanno loro, perché dovrei io?’. Non è però il mio compito quello di influenzare le altre persone su temi di questo genere”. Così Fikayo Tomori dal ritiro con l’Inghilterra in merito alla possibilità di vaccinarsi per i giocatori. Infatti, il tema è molto caldo soprattutto Oltremanica, e almeno cinque giocatori della Nazionale ancora non si sono vaccinati. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) “Per quanto mi riguarda è unatuttaquella se vaccinarsi o meno. Siamo figure pubbliche sempre al centro dell’attenzione, qualcuno magari potrà pensare: ‘Se non lo fanno loro, perché dovrei io?’. Non è però il mio compito quello di influenzare le altre persone su temi di questo genere”. Così Fikayodal ritiro con l’Inghilterra in merito alla possibilità di vaccinarsi per i giocatori. Infatti, il tema è molto caldo soprattutto Oltremanica, e almeno cinque giocatori della Nazionale ancora non si sono vaccinati. SportFace.

