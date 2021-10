Sanremo 2022, la lista dei papabili big: da Elisa e Loredana Bertè ad Aka7even (Di domenica 10 ottobre 2021) A quattro mesi dal ritorno, la macchina dell’organizzazione del Festival di Sanremo si è ufficialmente messa in moto e secondo Il Messaggero pare che alcuni big siano già stati scritturati. La scalata dei Maneskin esplosi a livello globale grazie a Sanremo (e da lì, l’Eurovision) avrebbe infatti spinto moltissimi big della musica italiana a presentare un brano ad Amadeus. L’anno scorso il conduttore ha dovuto selezionare i candidati da una lista di 1260 brani, quest’anno – pare – siano molti di più. E sono ancora in tempo per arrivarne altri. Sanremo 2022, la lista dei papabili big Fra tutti in cima alla lista dei papabili big in gara c’è Elisa in collaborazione con Rkomi. Lei non torna all’Ariston dal 2001 (da quando ... Leggi su biccy (Di domenica 10 ottobre 2021) A quattro mesi dal ritorno, la macchina dell’organizzazione del Festival disi è ufficialmente messa in moto e secondo Il Messaggero pare che alcuni big siano già stati scritturati. La scalata dei Maneskin esplosi a livello globale grazie a(e da lì, l’Eurovision) avrebbe infatti spinto moltissimi big della musica italiana a presentare un brano ad Amadeus. L’anno scorso il conduttore ha dovuto selezionare i candidati da unadi 1260 brani, quest’anno – pare – siano molti di più. E sono ancora in tempo per arrivarne altri., ladeibig Fra tutti in cima alladeibig in gara c’èin collaborazione con Rkomi. Lei non torna all’Ariston dal 2001 (da quando ...

