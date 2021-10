Prevenire l’uso spericolato degli smartphone nei figli: intervista ad Adelia Lucattini (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – La televisione rimane ancora il dispositivo più usato, tuttavia, il computer, il tablet e soprattutto lo smartphone stanno progressivamente prendendo il sopravvento. I bambini fino a dieci anni d’età dovrebbero impiegare al massimo due ore al giorno davanti a uno schermo (cellulare, tablet, pc o televisione). La loro principale occupazione deve essere il gioco libero, sia al chiuso che all’aperto in quanto hanno bisogno di fare moto e incontrare i coetanei. Sia i bambini che gli adolescenti hanno necessità di praticare almeno uno sport due volte a settimana, studiare uno strumento musicale, dipingere, andare in bicicletta, dedicarsi ad arti decorative e floreali, avere una vita sociale con i loro coetanei soprattutto adesso che le restrizioni dovute alla pandemia sono minori, pur sempre rispettando, naturalmente, le “regole auree” di portare la mascherina, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – La televisione rimane ancora il dispositivo più usato, tuttavia, il computer, il tablet e soprattutto lostanno progressivamente prendendo il sopravvento. I bambini fino a dieci anni d’età dovrebbero impiegare al massimo due ore al giorno davanti a uno schermo (cellulare, tablet, pc o televisione). La loro principale occupazione deve essere il gioco libero, sia al chiuso che all’aperto in quanto hanno bisogno di fare moto e incontrare i coetanei. Sia i bambini che gli adolescenti hanno necessità di praticare almeno uno sport due volte a settimana, studiare uno strumento musicale, dipingere, andare in bicicletta, dedicarsi ad arti decorative e floreali, avere una vita sociale con i loro coetanei soprattutto adesso che le restrizioni dovute alla pandemia sono minori, pur sempre rispettando, naturalmente, le “regole auree” di portare la mascherina, ...

