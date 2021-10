Ora è ufficiale | il Messina ha esonerato Sullo

Leggi su alfredopedulla

Come vi avevamo anticipato in mattinata,non sarà più l'allenatore del. Lo ha annunciato il club siciliano tramite i propri canali ufficiali. Ecco la nota: "L'ACR, visti i risultati sportivi delle ultime settimane e il crescente atteggiamento negativo della squadra, in seguito ad un confronto con il responsabile tecnico Salvatore, nel quale lo stesso ha manifestato le proprie difficoltà, ha deciso di comune accordo con l'allenatore di interrompere il percorso intrapreso. L'ACRringrazia l'allenatore campano per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, augurando le migliori fortune professionali nel prosieguo della carriera".