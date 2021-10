Obesity Day 2021 | un 1 italiano su 2 è ingrassato | colpa del Covid

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roma - Saranno stati i lockdown, con quelle torte e tagliatelle fatte in casa alla prima ondata e immortalate via social, o magari lo smart working con il frigorifero "troppo" vicino al computer, ...

Advertising

LecceSette : Obesity day, con la pandemia il 50% dei pugliesi in sovrappeso - PicenoTime : Obesity Day, il 46% degli italiani è aumentato di peso a causa della pandemia - GDS_it : Gli effetti della #pandemia sulla bilancia: il 46 per cento degli italiani è aumentato di peso #ObesityDay - PaolaCalabretto : Il 50% dei pugliesi è aumentato di peso a causa del covid - MonopoliTimes : Il 50% dei pugliesi è aumentato di peso a causa del covid -

Ultime Notizie dalla rete : Obesity Day

Emerge, oltre che dalle bilance, da una analisi di Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione dell'2021 promosso da oltre dieci anni dall'ADI, Associazione Italiana di Dietetica e ...AGI - La metà dei pugliesi in sovrappeso a causa del Covid. È l'esito dell' analisi di Coldiretti Puglia, effettuata in occasione dell'. Il 50% dei pugliesi è ingrassato molto, a causa di smart working, restrizioni agli spostamenti e tempo dedicato alla cucina. Il fenomeno ha colpito soprattutto gli uomini per i quali l'...Il 46% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid , tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E’ quanto emerge da una analisi di..Il 46% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E’ quanto emerge da una analisi di Co ...