No Green pass a Roma, il Centro sotto assedio: vetrine rotte e fermi. «Aprite, ci lanciano di tutto» (Di domenica 10 ottobre 2021) «Apra, apra ci faccia entrare stanno lanciando di tutto». Sono da poco trascorse le 17 quando i manifestanti contro il Green pass da piazza del Popolo sono arrivati a via del Tritone. Una... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 ottobre 2021) «Apra, apra ci faccia entrare stanno lanciando di». Sono da poco trascorse le 17 quando i manifestanti contro ilda piazza del Popolo sono arrivati a via del Tritone. Una...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - Fester761 : RT @giusigrasso: Perché i fasci se la sono presa proprio con la CGIL che sul Green Pass aveva avuto una posizione 'dialettica' e non contro… - Lukyluke311 : RT @ilmessaggeroit: Scontro no Green pass a Roma, si teme escalation nella settimana dello sciopero e del G20 -