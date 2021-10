MXGP: in Francia pole position ancora a Herlings (Di domenica 10 ottobre 2021) Inarrestabile e velocissimo, lo schiacciasassi olandese si impone nelle prove cronometrate del Gran Premio di Francia, undicesimo round del Campionato del Mondo FIM di Motocross 2021. Il turno si era ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 10 ottobre 2021) Inarrestabile e velocissimo, lo schiacciasassi olandese si impone nelle prove cronometrate del Gran Premio di, undicesimo round del Campionato del Mondo FIM di Motocross 2021. Il turno si era ...

Advertising

motosprint : #MXGP: in #Francia pole position ancora a #Herlings - DanieleFassina : RT @P300it: MXGP | GP Francia 2021, qualifiche: Herlings è ancora il re della pole ? di Federico Benedusi ?? - mxreport_it : Pole position del #GP di #Francia per il nostro @mattguada101 nella #MX2 e per il 'solito' @jeffrey_herlings84 nell… - mxreport_it : Pole position del #GP di #Francia per il nostro @mattguada101 nella #MX2 e per il 'solito' @jeffrey_herlings84 nell… - AndreaEttori : RT @P300it: MXGP | GP Francia 2021, qualifiche: Herlings è ancora il re della pole ? di Federico Benedusi ?? -