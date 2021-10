Missione democrazia, un nuovo libro per aiutare i bambini a scoprire la Costituzione (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Il primo articolo della Costituzione più bella del mondo si apre con una frase breve, ma di non facile spiegazione alle più piccole e ai più piccoli. Cos’è una Repubblica? Cos’è una democrazia? E ancora: cos’è la Costituzione? Per rispondere a queste domande e inserirle nel giusto contesto storico, Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue hanno scritto Missione democrazia. Il libro, appena edito da Garzanti, coniuga bene la propria vocazione educativa e informativa a una trama appassionante con giovani personaggi cui è facile affezionarsi. Sofia, Leone e i loro amici coniugano un mix delicato di entusiasmo e irruenza, tipica dei bambini della loro età. Grazie alla domanda chiave che attraversa tutto il ... Leggi su cityroma (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Il primo articolo dellapiù bella del mondo si apre con una frase breve, ma di non facile spiegazione alle più piccole e ai più piccoli. Cos’è una Repubblica? Cos’è una? E ancora: cos’è la? Per rispondere a queste domande e inserirle nel giusto contesto storico, Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue hanno scritto. Il, appena edito da Garzanti, coniuga bene la propria vocazione educativa e informativa a una trama appassionante con giovani personaggi cui è facile affezionarsi. Sofia, Leone e i loro amici coniugano un mix delicato di entusiasmo e irruenza, tipica deidella loro età. Grazie alla domanda chiave che attraversa tutto il ...

Advertising

walterwhiteITA : Missione democrazia, un nuovo libro per aiutare i bambini a scoprire la Costituzione - afnewsinfo : Da' un'occhiata a 'Missione democrazia. Sofia e Leone mettono in salvo la Costituzione'da Sivieri Tagliabue, Cristi… - afnewsinfo : Missione democrazia, un nuovo libro per aiutare i bambini a scoprire la Costituzione - zazoomblog : Missione democrazia un nuovo libro per aiutare i bambini a scoprire la Costituzione - #Missione #democrazia #nuovo… - Bobe_bot : Missione democrazia, un nuovo libro per aiutare i bambini a scoprire la Costituzione ( -

Ultime Notizie dalla rete : Missione democrazia Festival di geopolitica, l'Europa e la sfida dell'autonomia. Cina nuova antagonista "Cooperazione e libertà" detta Clinton: la prima è una missione economica che racchiude in sé i ...europei e - quel che più provoca dolore - centinaia di vite immolate sull'altare di una democrazia da ...

Perché tutto e subito a Napoli non si può fare Non credo sia impossibile, anche se resta una missione complicata . Gerardo Alvino Caro signor ... Bisogna sapere che la democrazia è fatta di partecipazione e non solo di critiche, che spesso vengono ...

Missione democrazia, un nuovo libro per aiutare i bambini a scoprire la Costituzione Wired.it "Cooperazione e libertà" detta Clinton: la prima è unaeconomica che racchiude in sé i ...europei e - quel che più provoca dolore - centinaia di vite immolate sull'altare di unada ...Non credo sia impossibile, anche se resta unacomplicata . Gerardo Alvino Caro signor ... Bisogna sapere che laè fatta di partecipazione e non solo di critiche, che spesso vengono ...