“Marì, m’hai rotto i c***”. Tu sì que vales, Sabrina Ferilli diventa una furia per l’ennesimo scherzo (Di domenica 10 ottobre 2021) Altra grande e imperdibile puntata di Tu sì que vales, il programma del sabato sera arrivato oramai all’ottava stagione. Sempre ilare il siparietto oramai fisso, tra Maria de Filippi e Sabrina Ferilli. Qualcuno ricorderà che nella scorsa puntata, Sabrina Ferilli era riuscita a prendersi la sua ideale rivincita. La conduttrice di Amici si era infatti ritrovata coinvolta in un numero del prestigiatore Jean Luc Bertrand, che senza preavviso aveva fatto scrocchiare il collo alla conduttrice. Ma per Maria il momento di vendicarsi è arrivato prestissimo: così, durante l’ultima puntata di Tu sì que vales, Sabrina ne ha subite di ogni. Ogni qualche minuto, e ogni scherzo, la Ferilli continuava a ripetere: “Maria sei stata tu? Guarda che lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Altra grande e imperdibile puntata di Tu sì que, il programma del sabato sera arrivato oramai all’ottava stagione. Sempre ilare il siparietto oramai fisso, tra Maria de Filippi e. Qualcuno ricorderà che nella scorsa puntata,era riuscita a prendersi la sua ideale rivincita. La conduttrice di Amici si era infatti ritrovata coinvolta in un numero del prestigiatore Jean Luc Bertrand, che senza preavviso aveva fatto scrocchiare il collo alla conduttrice. Ma per Maria il momento di vendicarsi è arrivato prestissimo: così, durante l’ultima puntata di Tu sì quene ha subite di ogni. Ogni qualche minuto, e ogni, lacontinuava a ripetere: “Maria sei stata tu? Guarda che lo ...

