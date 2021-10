L’uomo delle castagne è la serie crime da vedere assolutamente su Netflix

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’Italia è un paese in cui dise ne mangiano davvero tante, soprattutto in autunno. E lacade a pennello, anche se forse vi farà guardare una castagna con occhi diversi ogni qual volta starete per mangiare una caldarrosta. Battute a parte,, tra lepiù viste questa settimana in Italia, e ancora nei primi posti in classifica, èdain questi ottobre 2021. Sei episodi nella prima stagione ( potrebbe essercene una seconda ma in ogni caso il finale c’è) e una trama molto avvincente che vi terrà incollati alla smartTv per tutto il tempo. Se amate il, potrete contare sulla ...