LIVE – Fognini-Struff 6-4 4-6 4-3 | Masters 1000 Indian Wells 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Fabio Fognini e Jan-Lennard Struff, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il 'pirata' ligure tenterà di limitare la velocità (e pesantezza) di palla del tedesco, cercando di rispondere al meglio, come possibile, alle prime dell'avversario. Struff proverà invece ad accorciare gli scambi e chiudere i conti in due o massimo tre colpi, sebbene non sarà semplice con l'azzurro, abilissimo in fase difensiva e collezionatore seriale di vincenti, se in giornata. Fognini non favoritissimo considerando la superficie, ma superiore in quanto a talento tennistico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di ...

