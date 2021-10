LINEA VERDE, BEPPE CONVERTINI: IL PUBBLICO APPREZZA IL MIO SORRISO E LO SPIRITO CURIOSO (Di domenica 10 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre su Rai 1 alle 12.20 torna LINEA VERDE con BEPPE CONVERTINI e Peppone Calabrese impegnati in un viaggio emozionante nel Gargano tra arte, fede e natura, sulle orme della storia che da 15 secoli incrocia le sue trame con la leggenda dando vita a un luogo speciale, unico al mondo, conosciuto come la città dei due siti Unesco: Monte Sant’Angelo. Ho la possibilità di conoscere ancora più a fondo l’Italia. E anche il mio palato ne trae beneficio. Imparo cose nuove. Posso mungere una mucca o fare un utensile artigianalmente. Non ci riesco, ma ci provo. Gli spettatori mi contestano il fatto di non aver approfondito un argomento piuttosto che un altro. APPREZZAno invece il mio SORRISO e lo SPIRITO CURIOSO con cui mi avvicino a una ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 10 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre su Rai 1 alle 12.20 tornacone Peppone Calabrese impegnati in un viaggio emozionante nel Gargano tra arte, fede e natura, sulle orme della storia che da 15 secoli incrocia le sue trame con la leggenda dando vita a un luogo speciale, unico al mondo, conosciuto come la città dei due siti Unesco: Monte Sant’Angelo. Ho la possibilità di conoscere ancora più a fondo l’Italia. E anche il mio palato ne trae beneficio. Imparo cose nuove. Posso mungere una mucca o fare un utensile artigianalmente. Non ci riesco, ma ci provo. Gli spettatori mi contestano il fatto di non aver approfondito un argomento piuttosto che un altro.no invece il mioe locon cui mi avvicino a una ...

Advertising

zazoomblog : #ASCOLTITV 9 OTTOBRE 2021: TU SI QUE VALES STANLIO E OLLIO SCENE DA UN MATRIMONIO VERISSIMO LINEA VERDE LIFE - #… - CaterinaBuffol1 : RT @ChiccaNunzia: Help! Non ho esattamente uno stuolo di followers, ma ci provo lo stesso (aiutatemi voi con i retweet, magari): per mia fi… - bubinoblog : LINEA VERDE, BEPPE CONVERTINI: IL PUBBLICO APPREZZA IL MIO SORRISO E LO SPIRITO CURIOSO - LineaVerdeBus : Foto appena pubblicata @ Linea Verde Viaggi by Bus Company - actlikeyoulovex : RT @fuIminacci: ??RT CERCO STANZA SINGOLA/MONOLOCALE A MILANO?? la mia ragazza ha iniziato a lavorare a milano e sta cercando casa qui, se ce… -