“Le persone con sindrome di Down ancora non trovano lavoro: per l’inclusione serve cambio di cultura”. Ma qualche esempio positivo c’è (Di domenica 10 ottobre 2021) In Italia meno di una persona con disabilità su tre ha un lavoro. Lo dicono i dati Istat. Un caso particolare riguarda le persone con sindrome di Down che, nonostante la presenza di alcuni percorsi di inserimento professionale, hanno difficoltà a trovare aziende realmente inclusive. “serve un lavoro di rete”, spiega al Ilfattoquotidiano.it Massimo Rota, responsabile area giovani adulti dell’Associazione Genitori e persone Down (AGPD) operativa soprattutto su Milano. “Il sistema è governato dalle direttive regionali che trovano attuazione nelle province e città metropolitane”. Ma prima di arrivare alla persona disabile, i fondi a disposizione sono distribuiti tra molti attori con differenti regole, modalità e tempi. “Per inserire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) In Italia meno di una persona con disabilità su tre ha un. Lo dicono i dati Istat. Un caso particolare riguarda lecondiche, nonostante la presenza di alcuni percorsi di inserimento professionale, hanno difficoltà a trovare aziende realmente inclusive. “undi rete”, spiega al Ilfattoquotidiano.it Massimo Rota, responsabile area giovani adulti dell’Associazione Genitori e(AGPD) operativa soprattutto su Milano. “Il sistema è governato dalle direttive regionali cheattuazione nelle province e città metropolitane”. Ma prima di arrivare alla persona disabile, i fondi a disposizione sono distribuiti tra molti attori con differenti regole, modalità e tempi. “Per inserire ...

