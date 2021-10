"La nostra storia d'amore oltre i pregiudizi". Bomba-Carlucci dalla Venier: "Chi è davvero Morgan e cosa vi farà vedere a Ballando" (Di domenica 10 ottobre 2021) Morgan è sicuramente uno dei colpacci messi a segno da Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle. In molti si chiedono quanto durerà nello show di Rai1, visti i suoi ultimi precedenti televisivi, dove solitamente finisce per litigare con qualcuno e andarsene sbattendo la porta. Mara Venier a Domenica In si è collegato proprio con Marco Castoldi, per cui la Carlucci ha speso parole importanti. “La nostra è una storia d'amore che viene da lontano - ha dichiarato - ogni anno ci siamo parlati e una volta ha partecipato al programma come ospite speciale”. Poi è stato Morgan ad aggiungere maggiori dettagli: “Non è stato difficile convincermi, mi piace tanto ballare e mi diverto. Poi ho sempre ammirato come Milly ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021)è sicuramente uno dei colpacci messi a segno da Millyper la nuova edizione dicon le stelle. In molti si chiedono quanto durerà nello show di Rai1, visti i suoi ultimi precedenti televisivi, dove solitamente finisce per litigare con qualcuno e andarsene sbattendo la porta. Maraa Domenica In si è collegato proprio con Marco Castoldi, per cui laha speso parole importanti. “Laè unad'che viene da lontano - ha dichiarato - ogni anno ci siamo parlati e una volta ha partecipato al programma come ospite speciale”. Poi è statoad aggiungere maggiori dettagli: “Non è stato difficile convincermi, mi piace tanto ballare e mi diverto. Poi ho sempre ammirato come Milly ...

