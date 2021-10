La Norvegia dice addio alle miniere di carbone nell’Artico (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ultima miniera norvegese di carbone attiva nell’arcipelago artico delle Svalbard chiuderà nel settembre del 2023, dopo oltre un secolo di attività. L’annuncio segue la rescissione del contratto tra le autorità del capoluogo Longyearbyen e la società mineraria Store Norske per la fornitura di carbone alla centrale elettrica cittadina. A partire dal prossimo anno, secondo il governo locale, l’impianto sarà alimentato a gasolio fino a quando non verrà sviluppata una soluzione basata sulle energie rinnovabili. La chiusura della miniera 7 metterà così fine a oltre cent’anni di estrazione mineraria nel capoluogo norvegese, fondato nel 1906 dall’imprenditore statunitense John Munroe Longyear proprio per dare vita a un centro carbonifero. Tutto questo non comporterà (ancora) il fermo delle attività minerarie nell’arcipelago situato a nord del Circolo polare ... Leggi su tpi (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ultima miniera norvegese diattiva nell’arcipelago artico delle Svalbard chiuderà nel settembre del 2023, dopo oltre un secolo di attività. L’annuncio segue la rescissione del contratto tra le autorità del capoluogo Longyearbyen e la società mineraria Store Norske per la fornitura dialla centrale elettrica cittadina. A partire dal prossimo anno, secondo il governo locale, l’impianto sarà alimentato a gasolio fino a quando non verrà sviluppata una soluzione basata sulle energie rinnovabili. La chiusura della miniera 7 metterà così fine a oltre cent’anni di estrazione mineraria nel capoluogo norvegese, fondato nel 1906 dall’imprenditore statunitense John Munroe Longyear proprio per dare vita a un centro carbonifero. Tutto questo non comporterà (ancora) il fermo delle attività minerarie nell’arcipelago situato a nord del Circolo polare ...

Advertising

ThePRagno88 : RT @Kleli11: #NoGreenPass #NoGreenPassObbligatorio guardate fino alla fine, il servizio sulla Norvegia. Ascoltate quello che dice il vicem… - Kleli11 : #NoGreenPass #NoGreenPassObbligatorio guardate fino alla fine, il servizio sulla Norvegia. Ascoltate quello che di… - luca_bartolozzi : @gustinicchi Purtroppo non perché lo dice sto parassita euroidiota ma perché gli accordi internazionali per l'Union… - FightFo09963324 : RT @Marco_Dal_Pra: Facebook dice che ho pubblicato notizie false sulla Norvegia. PECCATO CHE avendo una figlia che vive in Norvegia e che… - astalavista_007 : RT @Marco_Dal_Pra: Facebook dice che ho pubblicato notizie false sulla Norvegia. PECCATO CHE avendo una figlia che vive in Norvegia e che… -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia dice Avellino, la relazione dell'Onu: Isochimica è disastro pari all'Ilva di Taranto Il Presidente Surya Deva, a conclusione si dice sconcertato di quanto ha riscontrato in un Paese ... Come altri Paesi, ad esempio Francia, Germania, Belgio, Norvegia l'Italia dovrebbe emanare una legge ...

Lancia Fulvia, lo storico monumento di Conegliano 'Ci siamo conosciuti come si faceva a quel tempo, ad una festa di famiglia - dice Bertilla al ... a 22 anni prepara un furgone allestito camper per andarci in Norvegia Record del Veneto per incidenti ...

La Norvegia dice addio alle miniere di carbone nell’Artico TPI Turchia-Norvegia, 90' in campo e solo un pareggio per Calhanoglu La Turchia sale a 12 punti e non riesce a scavalcare la Norvegia in classifica. Per Calhanoglu 90' in campo Turchia-Norvegia, partita valevole per le Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, si è giocata ...

Qualificazioni mondiali: cosa guardare venerdì e sabato UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...

Il Presidente Surya Deva, a conclusione sisconcertato di quanto ha riscontrato in un Paese ... Come altri Paesi, ad esempio Francia, Germania, Belgio,l'Italia dovrebbe emanare una legge ...'Ci siamo conosciuti come si faceva a quel tempo, ad una festa di famiglia -Bertilla al ... a 22 anni prepara un furgone allestito camper per andarci inRecord del Veneto per incidenti ...La Turchia sale a 12 punti e non riesce a scavalcare la Norvegia in classifica. Per Calhanoglu 90' in campo Turchia-Norvegia, partita valevole per le Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, si è giocata ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...