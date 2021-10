**Iv: Renzi, ‘si apre grande spazio riformista, noi ci siamo con determinazione’** (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Il risultato delle amministrative apre uno spazio vero, aperto, un grande spazio per chi crede nel riformismo e non vuole essere né alleato dei populisti a 5 stelle né della destra sovranista e anti Europea. Uno spazio significativo, importante, che cercheremo di cogliere con umiltà, determinazione e desiderio di allargarsi partendo da un dato di fatto: Italia viva c’è”. Lo ha detto Matteo Renzi all’Assemblea di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Il risultato delle amministrativeunovero, aperto, unper chi crede nel riformismo e non vuole essere né alleato dei populisti a 5 stelle né della destra sovranista e anti Europea. Unosignificativo, importante, che cercheremo di cogliere con umiltà, determinazione e desiderio di allargarsi partendo da un dato di fatto: Italia viva c’è”. Lo ha detto Matteoall’Assemblea di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

