Italia, Mancini è da record: l’allenatore centra un singolare primato (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto Mancini ha raggiunto un primato importante. Il commissario tecnico dell’Italia ha dimostrato di essere un vero ‘velocista’. L’Italia torna a vincere, convincere e lasciarsi alle spalle le polemiche derivate dagli ultimi risultati non particolarmente esaltanti. Spesso la memoria fa brutta scherzi, e tutti hanno prontamente dimenticato l’impresa europea non appena si sono presentati risultati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 ottobre 2021) Robertoha raggiunto unimportante. Il commissario tecnico dell’ha dimostrato di essere un vero ‘velocista’. L’torna a vincere, convincere e lasciarsi alle spalle le polemiche derivate dagli ultimi risultati non particolarmente esaltanti. Spesso la memoria fa brutta scherzi, e tutti hanno prontamente dimenticato l’impresa europea non appena si sono presentati risultati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LaStampa : Nations League: l’Italia di Mancini riprende la corsa. 2 a 1 al Belgio, e ora la Svizzera per andare ai Mondiali - Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - sportmediaset : Nations League, #ItaliaBelgio 2-1: #Barella e #Berardi regalano il terzo posto a Mancini. #SportMediaset - TraccedLeonardo : L'Italia rialza la testa e vince la finalina della Nations League. Mancini: 'Ora la Svizzera all'Olimpico'… - sscalcionapoli1 : Italia, Mancini: “Bravi, senza il rosso sarebbe stata una partita come oggi anche con la Spagna”… -