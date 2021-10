Italia-Belgio è 0-0 all’intervallo | incrocio dei pali di Saelemaekers

(Di domenica 10 ottobre 2021) A Torino si gioca la finale per il 3° posto della UEFA Nations League tra. Partono bene gli azzurri con due conclusioni di Chiesa, una deviata da Alderweireld e una alta sopra la traversa. Batshuayi risponde per i Diavoli Rossi, tiro potente alto di un soffio sopra la traversa difesa da Donnarumma. Berardi impegna Courtois al 19?, poi Raspadori .vicino al vantaggio alla mezz’ora, prima con Alderweireld e poi condeicolpito dal centrocampista del Milan. Al 45? Chiesa si trova a tu per tu con Courtois e non riesce a trovare il vantaggio, bravissimo il portiere belga a mandare in corner. Finisce a reti bianche il primo tempo all’Allianz Stadium tra. Foto: Twitter Azzurri L'articolo ...

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - DiMarzio : #Lukaku lascia il ritiro del #Belgio: salterà il match contro l'#Italia - luludisa1969 : RT @Martina97909881: ??azzz?????????.che sfigaaaa Chiesa? ultimo minuto del 1' tempo.......Italia /Belgio 0 0 Dai azzurri??forzaaa! - tuttoatalanta : PhotoGallery - Italia-Belgio, le immagini salienti dall'Allianz Stadium -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Belgio

La finalina di Nations League traè una partita speciale per il Gigio Donnarumma , che a 22 anni, 7 mesi e 15 giorni diventa il capitano più giovane della Nazionale negli ultimi 50 anni. È una partita importante per il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 MOVIOLA 1 - Inizia ...Si sta giocando ora la finale per il terzo e quarto posto di Nations League allo Stadium di Torino. Tante emozioni in questo primo tempo di Italia-Belgio, nonostante il risultato si ancora bloccato ...Prima i fischi di San Siro, oggi gli applausi in Italia - Belgio allo Stadium. Gianluigi Donnarumma ha messo alle spalle la serata di Milano e nella finale per il terzo posto della Nations League per.