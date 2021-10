Irving torna ad allenarsi | ma se non si vaccinerà non disputerà le partite

Advertising

backdoor_pod : THE GUYS ARE BACK vol. III?? Domani sera torna la classica video live chat a tema #NBA75: @D_Forty, @ElTrenza93 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Irving torna

si è allenato con la squadra a San Diego nei giorni scorsi, ma non è potuto scendere in campo nelle prime due sfide di preseason in California prima e a New York poi, per le norme statali. La ...in palestra a Brooklyn Kyrie, alle prese in queste settimane con la complicata questione vaccino: dopo aver deciso di non sottoporsi alla somministrazione, l'ex giocatore di Cavaliers e ...Kyrie Irving può tornare in palestra, anche se non si è ancora sottoposto al vaccino: l’ex giocatore di Cavaliers e Celtics, ora ai Brooklyn Nets, deve rapportarsi con le norme anti-Covid molto string ...Uno dei più talentuosi e indecifrabili giocatori in NBA non ne vuole sapere di vaccinarsi, anche a costo di perdere la stagione e svariati milioni di dollari ...