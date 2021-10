Ignazio Moser dimagrito 10 chili, che cos’ha? Lui: «Ascoltate la vostra mente, io non l’ho fatto purtroppo» (Di domenica 10 ottobre 2021) Qualche giorno fa aveva messo in apprensione i fan con il suo messaggio: «Ho dei piccoli problemi di salute che mi danno noia». Poi era tornato a spiegare ai fan di non aver ancora capito la natura del suo malessere, ma di attribuirlo a «un insieme di fattori fisici e psicologici». Adesso Ignazio Moser, figlio del campione di ciclismo Francesco Moser e compagno di Cecilia Rodriguez, ricompare su Instagram dimagrito di 10 chili ma con tanta voglia di ricominciare anche grazie all’amore della sua fidanzata. E a chi lo segue lancia l’appello: «Sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è Ascoltatevi, Ascoltate il vostro corpo e la vostra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 10 ottobre 2021) Qualche giorno fa aveva messo in apprensione i fan con il suo messaggio: «Ho dei piccoli problemi di salute che mi danno noia». Poi era tornato a spiegare ai fan di non aver ancora capito la natura del suo malessere, ma di attribuirlo a «un insieme diri fisici e psicologici». Adesso, figlio del campione di ciclismo Francescoe compagno di Cecilia Rodriguez, ricompare su Instagramdi 10ma con tanta voglia di ricominciare anche grazie all’amore della sua fidanzata. E a chi lo segue lancia l’appello: «Sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio èvi,il vostro corpo e la...

Advertising

PasqualeMarro : #IgnazioMoser, foto terrificante il malessere che lo sta divorando - 23camelie : @notinapril per ignazio moser - CronacaSocial : Ignazio Moser ha perso 10 chili e ha postato al foto in cui si vede la sua incredibile trasformazione ??… - infoitcultura : Ignazio Moser dimagrito di 10 chili, che cos'ha? Lui: «Ascolte la vostra mente, io non l'ho fatto purtroppo» - infoitcultura : Ignazio Moser, la foto dopo l’annuncio dei problemi di salute: enorme cambiamento per l’ex naufrago -