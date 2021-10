Hockey, Preolimpico femminile Torre Pellice 2021: risultati e classifica (Di domenica 10 ottobre 2021) I risultati e la classifica torneo di prequalificazione olimpica femminile in programma a Torre Pellice. Le squadre in corsa sognano l’accesso ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, previsti tra pochi mesi. In corsa anche l’Italia, che in questo torneo se la vedrà con Taipei, Spagna e Kazakistan. Il torneo è in programma da giovedì 7 a domenica 10 ottobre, e sarà seguito da Sportface.it con aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA DEL TORNEO I risultati DEGLI INCONTRI 7 ottobre ore 16:00 – Taipei-Kazakhstan 1-7 ore 20:15 – Italia-Spagna 4-1 9 ottobre ore 16:00 – Kazakhstan-Spagna 2-3 ore 20:15 – Italia-Taipei 7-0 10 ottobre ore 16:00 – Spagna-Taipei 4-0 ore 20:15 – Italia-Kazakhstan LA classifica Italia 6 Spagna 5 Kazakistan 4 Taipei 0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Ie latorneo di prequalificazione olimpicain programma a. Le squadre in corsa sognano l’accesso ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, previsti tra pochi mesi. In corsa anche l’Italia, che in questo torneo se la vedrà con Taipei, Spagna e Kazakistan. Il torneo è in programma da giovedì 7 a domenica 10 ottobre, e sarà seguito da Sportface.it con aggiornamenti in tempo reale. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IDEGLI INCONTRI 7 ottobre ore 16:00 – Taipei-Kazakhstan 1-7 ore 20:15 – Italia-Spagna 4-1 9 ottobre ore 16:00 – Kazakhstan-Spagna 2-3 ore 20:15 – Italia-Taipei 7-0 10 ottobre ore 16:00 – Spagna-Taipei 4-0 ore 20:15 – Italia-Kazakhstan LAItalia 6 Spagna 5 Kazakistan 4 Taipei 0 SportFace.

