Gabriele Cirilli: "Io credo in Dio e in alcuni momenti difficili è stato importante" (Di domenica 10 ottobre 2021) Ci sono delle cose di Gabriele Cirilli che nessuno conosce perché lui è abituato a far ridere e a scherzare ed è Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera a fargli raccontare della sua fede, del legame che aveva con Padre Egidio. Era il suo padre spirituale, purtroppo è morto lo scorso anno: "Per me è la persona più importante che abbia avuto perché era un continuo relazionarmi con lui, il mio cammino, il mio percorso, padre Egidio è stato molto importante". Cirilli racconta che con lui ha fatto la Prima Comunione, che ha celebrato il suo matrimonio, ha battezzato suo figlio e purtroppo ha celebrato anche i funerali di suo padre e sua madre. C'è qualcosa che Gabriele Cirilli racconta poco ma in realtà in tv di fede si parla poco.

