Frana a San Vito di Cadore | i video della roccia che si stacca dal Sorapis

Vito di Cadore, 10 ottobre 2021 - Il Cadore è sotto choc per la maxiche ha coinvolto ieri la zona diVito , in provincia di Belluno. Intorno alle 18:30 una roccia di grandi dimensioni si è staccata dalla Croda Marcora , nel gruppo del Sorapis che sovrasta ...Fortunatamente la massa di detriti si è riversata in una zona non abitata. Nessuna persona risulta coinvolta o dispersa. CreditsSan Vito di Cadore, 10 ottobre 2021 - Il Cadore è sotto choc per la maxi frana che ha coinvolto ieri la zona di San Vito, in provincia di Belluno. Intorno alle 18:30 una roccia di grandi dimensioni si ...SAN VITO DI CADORE - Una frana nel tardo pomeriggio di oggi - sabato 9 ottobre - si è distaccata in località Marcorà sul Monte Chiapuzza sopra San Vito. Sul posto sono ...