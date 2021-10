Finisce (per ora) l’era Kurz, inizia quella Schallenberg nel segno della continuità (Di domenica 10 ottobre 2021) Dovrebbe essere Alexander Schallenberg il nuovo cancelliere austriaco dopo le dimissioni di Sebastian Kurz, che dopo essere stato inserito nella lista degli indagati per favoreggiamento della corruzione ha deciso di fare un passo indietro. Resterà comunque il leader del Partito popolare austriaco (Ovp) e manterrà il seggio da deputato del Consiglio nazionale. È stato Kurz a indicare Schallenberg. LE DICHIARAZIONI DI Kurz “Le accuse nei miei confronti si riferiscono al 2016”, ha detto Kurz, affermando che si tratta di accuse “ingiuste” e che sarà in grado di dimostrarlo. Il cancelliere dimissionario ha inoltre presso atto del fatto che i Verdi, partito che ha sostenuto la coalizione di governo, hanno preso “una posizione chiara” contro di lui. La sua squadra di governo ... Leggi su formiche (Di domenica 10 ottobre 2021) Dovrebbe essere Alexanderil nuovo cancelliere austriaco dopo le dimissioni di Sebastian, che dopo essere stato inserito nella lista degli indagati per favoreggiamentocorruzione ha deciso di fare un passo indietro. Resterà comunque il leader del Partito popolare austriaco (Ovp) e manterrà il seggio da deputato del Consiglio nazionale. È statoa indicare. LE DICHIARAZIONI DI“Le accuse nei miei confronti si riferiscono al 2016”, ha detto, affermando che si tratta di accuse “ingiuste” e che sarà in grado di dimostrarlo. Il cancelliere dimissionario ha inoltre presso atto del fatto che i Verdi, partito che ha sostenuto la coalizione di governo, hanno preso “una posizione chiara” contro di lui. La sua squadra di governo ...

