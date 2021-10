DIRETTA F1 | GP Turchia 2021 LIVE | Ferrari risorta col nuovo motore! 3° Leclerc | Sainz devastante!

(Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24° giro/58 PAZZESCO! 1’32?981 per, è il giro veloce della gara! Attenzione, si porta a 2? da Verstappen e 4?8 da Bottas! C’è anche lain lotta per la vittoria! 23° giro/58 Bottas sta tenendo bene, 2?8 su Verstappen. 23° giro/58 Testacoda per Tsunoda, perde tre posizioni ed è 13°. 22° giro/58 Ricciardo rientra ai box e monta gomme intermedie nuove. Vediamo che vantaggio avrà. 22° giro/58 E’ una gara molto appassionante. Bottas in testa con 2?6 su Verstappen, 5?5 su, 13?8 su Perez, 16?6 su Hamilton. 21° giro/58 Sta volando, gira sugli stessi tempi di Hamilton…Allucinante la, sta tornando finalmente… 21° giro/58 Verstappen resta a 2?5 da Bottas. 21° giro/58 Altro tempone di Hamilton, ...

Advertising

SkySportF1 : GP di Turchia: la diretta da Istanbul, LIVE su Sky Sport F1, canale 207, anche in 4K #TurkishGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? 'EL MATADOR' CARLOS SAINZ (?? 17/58) ?? Super rimonta: è 10°, e che Leclerc? ?? Hamilton già 5°, la pista non si asc… - SkySportF1 : ?? Pista bagnata a Istanbul, si parte con le intermedie, incognita meteo LIVE ? - fanpage : Spinge forte la Ferrari con #Leclerc: è suo il giro più veloce al #TurkishGp - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Turchia 2021 LIVE: Verstappen fatica arriva Hamilton! Rimonta super di Sainz! - #DIRETTA #Turchia… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Turchia

Cari amici di Autosprint.it , ben trovati per seguire assieme a noi, latestuale, giro per giro, del Gran Premio di. A partire dalle 14:00, vi raccontemo tutte le emozioni dalla pista dell'Istanbul Park. Hamilton ha limitato i danni nelle qualifiche . Ha ...Piove a Istanbul e tutte le strategie studiate per oggi dai dieci team presenti inverranno stravolte. Con Lewis Hamilton 11esimo per la penalità dovuta alla sostituzione della parte termica della sua power unit, sarà Valtteri Bottas a partire dalla pole, ma al suo fianco ...(Il Sussidiario.net) ORARIO GARA GP TUCHIA F1 SU TV8. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti (OA Sport) ...In questo scenario c’è ovviamente anche Hamilton, che oggi ha conquistato la pole position in modo perentorio. domani scatterà dalla prima fila dello schieramento, con la vittoria nel mirino, ma non è ...