Di padri | patrie e altri valori non conformisti

(Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi gli ideali di Dio, patria e famiglia sono considerati nemici da combattere. Un'irrazionale furia relativista li ha spazzati via. Conta solo l'individuo con le sue pulsioni. E una volta sparite le identità forti, emergono, a miriadi, comunità minoritarie e agguerrite che impongono i loro slogan. Piccole caricature che tentano - paradossalmente - di recuperare ciò che è stato distrutto. Stiamo vivendo nell'era della caricatura. Per anni ha imperversato la furia decostruttivista, una brama di devastazione ha innervato la cultura europea e occidentale. Bisognava abbattere ogni valore fondante, distruggere ogni identità forte, sbriciolare ogni limite e confine. Il sogno della globalizzazione si è rivelato una feroce tendenza alla desertificazione. Ciò che è stato svilito e massacrato, tuttavia, oggi ritorna. In forma di caricatura, appunto, come farsa o simulacro. È un dramma di ...