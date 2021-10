Davanti alla Polonia | l’Europa è a un punto di non ritorno L’analisi di Guzzetta

Leggi su formiche

(Di domenica 10 ottobre 2021) Intrigo a Varsavia. La corte costituzionale polacca ha decretato che alcuni articoli dei trattati dell’Ue sono “incompatibili con la Costituzione dello stato polacco e che le istituzioni comunitarie agiscono oltre l’ambito delle loro competenze”. Nel frattempo, Grecia, Danimarca e altri dieci stati chiedono fondi per costruire difese anti profughi, a spese della Comunità Europea. Insomma la situazione sobbolle. Per cercare di sbrogliare una matassa in bilico tra il diritto, la geopolitica e i trattati internazionali, abbiamo fatto due chiacchiere con Giovanni, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università Tor Vergata. Professore, partiamo dal caso della. Daldi vista giuridico, come valuta il pronunciamento della corte costituzionale polacca? Il problema in questo caso è di merito e non si può definire ...