Cairo: «I giocatori che vanno via a scadenza, dovrebbero pagare un indennizzo ai club» (Di domenica 10 ottobre 2021) Urbano Cairo apre una nuova frontiera nel calcio. Frontiera per ora dialettica. Il nuovo fenomeno che sta mettendo in crisi i club è legato ai calciatori che vanno via a parametro zero. Attendono la fine del contratto e se ne vanno. Come Donnarumma col Milan. Come Messi col Barcellona. L’elenco è lungo. Come con ogni probabilità farà Insigne col Napoli e lo stesso Belotti col Torino. Proprio il presidente dei granata Urbano Cairo ha rilasciato dichiarazioni sul tema. Le riporta La Stampa «Una società cresce un giovane del proprio vivaio, investe dei soldi e delle risorse, e poi lo vede andare via a zero euro. Non credo sia giusto, il club dovrebbe avere almeno una forma di indennizzo. In un momento in cui le società sono in difficoltà, i giocatori in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021) Urbanoapre una nuova frontiera nel calcio. Frontiera per ora dialettica. Il nuovo fenomeno che sta mettendo in crisi iè legato ai calciatori chevia a parametro zero. Attendono la fine del contratto e se ne. Come Donnarumma col Milan. Come Messi col Barcellona. L’elenco è lungo. Come con ogni probabilità farà Insigne col Napoli e lo stesso Belotti col Torino. Proprio il presidente dei granata Urbanoha rilasciato dichiarazioni sul tema. Le riporta La Stampa «Una società cresce un giovane del proprio vivaio, investe dei soldi e delle risorse, e poi lo vede andare via a zero euro. Non credo sia giusto, ildovrebbe avere almeno una forma di. In un momento in cui le società sono in difficoltà, iin ...

Advertising

napolista : Cairo: «I giocatori che vanno via a scadenza, dovrebbero pagare un indennizzo ai club» «Una società cresce un giov… - 1Dovahkiin : @Robertoro80 @zizionice @ForzaVCG @lisalucab @gallobelotti La situazione è la stessa Robe, Cairo c era anche li, po… - cicciojumped3 : RT @CalcioFinanza: La proposta di Cairo: «Serve un indennizzo anche per i giocatori cresciuti nel vivaio che vanno via a zero» https://t.co… - persemprecalcio : ????? Il Presidente del #Torino Urbano #Cairo è intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento rilasciando alc… - violanews : ??? Il presidente del #Torino, dopo il caso #Belotti, lancia l'allarme: 'Le società hanno perso tanto con la pandemi… -