Assalto sede Cgil, Landini: 'Atto di squadrismo fascista'. Solidarietà da Mattarella e Draghi (Di domenica 10 ottobre 2021) Il premier: 'Diritto a manifestare non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione'. Letta chiede lo scioglimento di Forza Nuova. Anche Salvini e Meloni condannano le violenze ma ...

gualtierieurope : Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Atta… - ZanAlessandro : L’assalto criminale alla sede della #Cgil, come tutti gli scontri di oggi, ha una chiara matrice fascista. Tutta la… - fanpage : Dopo l'assalto alla sede della #Cgil da parte di manifestanti #NoGreenPass ed esponenti di Forza Nuova, il sindacat… - BaldaniM : RT @sole24ore: Green pass: scontri a Roma. Assalto alla Cgil, solidarietà di Mattarella e Draghi - CarmelinaCarmi : RT @ZanAlessandro: L’assalto criminale alla sede della #Cgil, come tutti gli scontri di oggi, ha una chiara matrice fascista. Tutta la mia… -