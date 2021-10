Assalto Cgil Roma, porte sfondate e stanze a soqquadro (Di domenica 10 ottobre 2021) porte sfondate, vetri rotti, arredi e computer danneggiati nell'Assalto alla Cgil ieri a Roma. Dopo la guerriglia di ieri , oggi il segretario Maurizio Landini ha convocato l'assemblea generale ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021), vetri rotti, arredi e computer danneggiati nell'allaieri a. Dopo la guerriglia di ieri , oggi il segretario Maurizio Landini ha convocato l'assemblea generale ...

Advertising

pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - gualtierieurope : Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Atta… - Alessandro_Amad : RT @fratotolo2: Che poi uno non deve essere complottista e pensare che l’assalto di ieri alla sede della #Cgil non fosse pianificato a tavo… - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: Anche in #Basilicata #sediaperte della #Cgil dopo l'assalto di ieri a #Roma durante il corteo #NoGreenPass. #assaltoC… -