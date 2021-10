Aereo precipita e si schianta al suolo | ci sono decine di morti | i primi aggiornamenti

Leggi su howtodofor

(Di domenica 10 ottobre 2021) MOSCA - Un Let L 410 Turbolet, di proprietà di un aero club, èto nella città di Menzelinsk in Tatarstan. Lo afferma l'agenzia stampa russa Tass, citando una fonte dei servizi d'emergenza. L'incidente sarebbe avvenuto alle 9.11 ora di Mosca (le 8.11 in Italia). L'trasportava 23 persone, 21 delle quali erano paracadutisti. Isoccorritori e i pompieri intervenuti sarebbero riusciti a estrarre sette superstiti dalla carlinga dell', mentre 16 persone avrebbero perso la vita. Un elicottero sta trasportando le squadre di soccorso sul posto, come dichiarato dal servizio stampa del Ministero delle situazioni di emergenza. Le dinamiche dell’incidenteancora da chiarire. Notizia in aggiornamento... .