Zenga | «L’Inter può rivincere lo scudetto La Juve si rifarà sotto»

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ora allenatore, ha parlato della corsa scudetto in Serie A e delle squadre favorite. Le sue parole Presente al Festival di Trento organizzato da Gazzetta, Walter Zenga ha risposto alle domande di TMW sulla lotta scudetto in Serie A. Le parole dell'ex portiere dell'Inter, ora allenatore. «L'Inter può ripetersi, ha tutto per farlo. Il campionato è lungo e occorre pensare al presente. Il Napoli oggi è la squadra più in forma, che sta meglio, ma occorre vedere tutto nel lungo termine. Osimhen? anche l'anno scorso si è espresso a grandi livelli, è una conferma. Quanto alla Juve, con Allegri sicuramente torna perchè Max è uno tosto».

