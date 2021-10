Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Brignone apertura vediamo ancora del DL capienza il decreto contenente le regole per l’accesso alle attività culturali sportive e ricreative pubblicato la scorsa notte in Gazzetta Ufficiale in vigore da oggi è 9 capienze per luoghi della Cultura e dello Sport via Liberale di aperture delle discoteche che applicheranno in base al testo approvato giovedì in consiglio dei ministri dal 11 ottobre il testo Contiene anche norme per la pubblica amministrazione sull’ esame di avvocato fondi per dare asilo in Italia cittadini a norme sulla protezione dei dati personali esclude xx porno intanto da oggi tempo Andate disponibile per tutti fragile per gli over 60 e quanto stabilisce una circolare del Ministero della Salute che abbia così la somministrazione del Booster per questa fascia di popolazione dopo ...