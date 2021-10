Tadej Pogacar: “In salita mi sentivo bene, con Masnada non sapevo cosa fare. Stagione meravigliosa” (Di sabato 9 ottobre 2021) Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2021. Lo sloveno ha attaccato sulla salita di Passo di Gandia quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo e ha poi fatto il vuoto, ma sulla successiva discesa è stato raggiunto da uno scatenato Fausto Masnada. L’alfiere della UAE Emirates è però stato imbattibile nella volata a due lanciata nel cuore di Bergamo dopo aver superato lo strappo di Città Alta. Il vincitore degli ultimi due Tour de France ha così conquistato la seconda Classica Monumento della Stagione, visto che in primavera si era imposto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il nuovo fenomeno del ciclismo internazionale archivia una Stagione davvero da sogno, dimostrando di poter vincere grandi corse a tappe e gli eventi più importanti di un giorno, proprio come i grandi ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)ha vinto il Giro di Lombardia 2021. Lo sloveno ha attaccato sulladi Passo di Gandia quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo e ha poi fatto il vuoto, ma sulla successiva discesa è stato raggiunto da uno scatenato Fausto. L’alfiere della UAE Emirates è però stato imbattibile nella volata a due lanciata nel cuore di Bergamo dopo aver superato lo strappo di Città Alta. Il vincitore degli ultimi due Tour de France ha così conquistato la seconda Classica Monumento della, visto che in primavera si era imposto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il nuovo fenomeno del ciclismo internazionale archivia unadavvero da sogno, dimostrando di poter vincere grandi corse a tappe e gli eventi più importanti di un giorno, proprio come i grandi ...

