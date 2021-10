Si è dimesso Sebastian Kurz (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è dimesso il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Mercoledì la polizia aveva effettuato delle perquisizioni negli uffici del suo partito, i popolari dell’Övp, accusato di aver messo in piedi un sistema che produceva sondaggi finti. Accusato di favoreggiamento della corruzione, il cancelliere austriaco ha ceduto alle pressioni dei suoi alleati, i Verdi di Werner Kogler. Il governo va avanti, per la carica di cancelliere è stato proposto il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. Nei giorni scorsi i Verdi avevano esposto i loro dubbi sulla tenuta del governo e sulla possibilità di essere guidati da un cancelliere compromesso. “Sarebbe irresponsabile lasciare il nostro paese nel caos e nello stallo, sarebbe anche irresponsabile l'esperimento di una coalizione a quattro che dipenderebbe da Freiheitlichen di Herbert Kickl. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Si èil cancelliere austriaco. Mercoledì la polizia aveva effettuato delle perquisizioni negli uffici del suo partito, i popolari dell’Övp, accusato di aver messo in piedi un sistema che produceva sondaggi finti. Accusato di favoreggiamento della corruzione, il cancelliere austriaco ha ceduto alle pressioni dei suoi alleati, i Verdi di Werner Kogler. Il governo va avanti, per la carica di cancelliere è stato proposto il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. Nei giorni scorsi i Verdi avevano esposto i loro dubbi sulla tenuta del governo e sulla possibilità di essere guidati da un cancelliere compromesso. “Sarebbe irresponsabile lasciare il nostro paese nel caos e nello stallo, sarebbe anche irresponsabile l'esperimento di una coalizione a quattro che dipenderebbe da Freiheitlichen di Herbert Kickl. ...

Advertising

Corriere : Si è dimesso Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione - Corriere : Si è dimesso Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione - MarcoCampa10 : RT @ItalianPolitics: ESTERI. In Austria il Cancelliere Sebastian Kurz si è DIMESSO stasera, passando la palla al Min. degli Esteri Schallen… - Nihal884 : RT @ItalianPolitics: ESTERI. In Austria il Cancelliere Sebastian Kurz si è DIMESSO stasera, passando la palla al Min. degli Esteri Schallen… - Virus1979C : RT @ItalianPolitics: ESTERI. In Austria il Cancelliere Sebastian Kurz si è DIMESSO stasera, passando la palla al Min. degli Esteri Schallen… -