Scuola | dai ragazzi del Galiani di Napoli un video-documentario sulla depressione giovanile

(Di sabato 9 ottobre 2021) “In Italia si sta consumando un vero e proprio dramma. In netto aumento del 30% solo nell’ultimo anno sono i casi diche si sono registrati tra gli adolescenti”. Questo il dato inquietante dal quale prende le mosse la riflessione di “A volte basta poco“, il, realizzato dagli studenti dell’ITES Ferdinandodi, vincitore delle sei borse di studio elargite dalla prima edizione del bando per la produzione di audiovisivi sul tema dellapromosso dalla campagna “Rotary Action for Depression“. Nella sede delll’Istituto Tecnico Economico Statale Ferdinando(via Don Giovanni Bosco, 6,), la premiazione dei sei giovani autori, interpreti e registi: Valeria De Rosa, ...