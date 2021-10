**Roma: Più Europa incontra Gualtieri, ‘sostegno a ballottaggio’** (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda, Più Europa ha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Roberto Gualtieri per il ballottaggio al comune di Roma, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a Roma) e il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova”. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda, Piùha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Robertoper il ballottaggio al comune di Roma, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a Roma) e il segretario di Piùe sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova”. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Più Comunali Torino, tensione tra il candidato di centrodestra Damilano e l'operaio Embraco ...operai per prendersi l'impegno di sostenere la loro vertenza di fronte alle istituzioni di Roma. ... 'Siete più contenti ora?', si congeda. 'Sì, ora sono più contento', lo saluta l'operaio. LO RUSSO: ...

La fabbrica dei robot, Nissan annuncia "lo stabilimento intelligente" ROMA - Una 'intelligent factory' dove i robot sostituiscono quasi in pieno gli umani. È lo ... I lavoratori possono concentrarsi su mansioni più qualificate come l'analisi dei dati raccolti dai robot e ...

