Advertising

Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Riecco Martens: doppietta con la Primavera. Dov'era finito? - sportli26181512 : Riecco Mertens: doppietta nel test contro la Primavera. Dov'era finito?: Riecco Mertens: doppietta nel test contro… - Gazzetta_it : Riecco Martens: doppietta con la Primavera. Dov'era finito? - CronacheTweet : ???? RIECCO MERTENS ???? Al 84’ di Fiorentina - Napoli, Dries Mertens ha fatto il suo esordio in questa Serie A.… -

Ultime Notizie dalla rete : Riecco Mertens

La Gazzetta dello Sport

ha potenziato la muscolatura e da tre settimane è tornato in gruppo a tutti gli effetti, ritrovando pian piano la condizione. I sei minuti che Spalletti gli ha voluto dare a Firenze, in un ...le staffette Gioie ma anche dolori, come vedere la propria formazione sciupare sempre ... Chissà che presto non possa partire la staffetta tra il nigeriano e, di nuovo tra i convocati. ...Da tre settimane è in gruppo, dopo aver smaltito l’intervento alla spalla. Adesso attende che Spalletti gli dia una chance ...Il belga è pronto a tornare: ma dove lo utilizzerà Luciano Spalletti? Il Napoli e il Fantacalcio sono pronti per riabbracciare Dries Mertens. L'attaccante dei partenopei era in panchina per la sfida c ...