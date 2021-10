Qualifiche GP Turchia, strategia di Sainz perfetta: "La scia per Leclerc ha funzionato, abbiamo messo k.o. Ricciardo" (Di sabato 9 ottobre 2021) Una qualifica a lavorare per la squadra, una scelta logica vista la già preventivata partenza dall'ultima fila causa sostituzione del motore. Carlos Sainz ha fatto il suo in un sabato che per lui ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) Una qualifica a lavorare per la squadra, una scelta logica vista la già preventivata partenza dall'ultima fila causa sostituzione del motore. Carlosha fatto il suo in un sabato che per lui ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Gasly firma le #FP3 in Turchia ?? Ferrari in top 5 anche sul bagnato I risultati ? - SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 in Turchia I risultati ? - SkySportF1 : ?? Pista bagnata e pioggia a Istanbul ? Norris in testa al momento (?? -43’ #FP3) LIVE ? - andreastoolbox : Mercedes, Hamilton nelle qualifiche del GP Turchia: ' | Sky Sport - SkySport : RT @SkySportF1: Mercedes, #Hamilton nelle qualifiche del GP di Turchia: 'Rimonta complicata su questa pista' #TurkishGP ???? #SkyMotori #F1… -