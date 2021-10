Napoli: Lobotka prosegue il recupero, terapie per Ounas ma si ferma un difensore (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Di seguito partita di allenamento con la squadra Primavera sul campo 2 terminata con gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens (uno su rigore). Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Ounas. terapie anche per Malcuit che ieri al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Di seguito partita di allenamento con la squadra Primavera sul campo 2 terminata con gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens (uno su rigore).nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra eperanche per Malcuit che ieri al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il...

