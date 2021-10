Milan, Tonali assist-man. Vittorie per Bennacer e Kessie (Di sabato 9 ottobre 2021) Milan, Sandro protagonista anche in azzurro contro la Bosnia, successi per Algeria e Costa d'Avorio nella strada verso Qatar 2022 Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 ottobre 2021), Sandro protagonista anche in azzurro contro la Bosnia, successi per Algeria e Costa d'Avorio nella strada verso Qatar 2022

Advertising

AntoVitiello : ??? Partita perfetta del #Milan a Bergamo. Qualità e intensità, gara strepitosa e bellissima. Prova di forza dei ros… - AntoVitiello : #Milan, Sandro #Tonali convocato dall'#Italia Under 21. Presente anche Lorenzo #Colombo - pisto_gol : Ata-Mil 2:3 Il Milan è tostissimo: segna subito con Calabria, Maignan para tutto, fa 2:0 con l’ottimo Tonali, 3:0 c… - infoitsport : Milan, Tonali è stato scelto come MVP del mese di settembre - infoitsport : Milan, Tonali ha conquistato tutti compreso Mancini: a novembre tornerà in Nazionale maggiore -