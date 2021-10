Mager-Monfils in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Gianluca Mager sfida Gael Monfils in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il giocatore azzurro ha prevalso all’esordio nel main draw contro Marton Fucsovics in rimonta. Ora si trova di fronte il fresco finalista di Sofia che ha ceduto a Sinner. Lo scontro si svolgerà domenica 10 ottobre, con orario d’inizio da definire per via ufficiale. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 201 o 205), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e live streaming su Sky Go e SuperTennix, così come eventualmente sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match tra ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Gianlucasfida Gaelin occasione del secondo turno deldi. Il giocatore azzurro ha prevalso all’esordio nel main draw contro Marton Fucsovics in rimonta. Ora si trova di fronte il fresco finalista di Sofia che ha ceduto a Sinner. Lo scontro si svolgerà domenica 10 ottobre, cond’inizio da definire per via ufficiale. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (201 o 205), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e livesu Sky Go e SuperTennix, così come eventualmente sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match tra ...

