La Russia prepara una flotta per dominare l'Artico

Baltico, Nord, Pacifico, Mar Caspio, Mar Nero e fra qualche tempo anche Artico: i comandi navali russi potrebbero ampliarsi, perché Mosca sta pensando di dedicare all'estremo nord un reparto separato della propria marina. Indice di come il teatro artico assuma centralità nell'interesse strategico della Russia di Vladimir Putin – il leader che "ispira film, libri, poesie, notizie, persino miti e leggende!" come scrive l'account del ministero degli Esteri in occasione del sessantanovesimo compleanno del presidente. Foto pubblicata dal profilo Twitter ufficiale della Russia. L'attenzione alla rotta polare è un pallino russo (e non solo), riacceso da potenzialità collegate allo scioglimento dei ghiacci e alla volontà (russa, più che altro) di sfruttare la situazione per veicolare i traffici commerciali verso una via d'acqua su cui potrebbe esercitare un ...

