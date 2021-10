Finisce con l'auto contro il palo della linea telefonica e si ribalta sul fianco (Di sabato 9 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Rufus, il centauro morto ad Attimis Capriolo Finisce nel canale Ledra, salvato dai vigili del fuoco ... Leggi su friulioggi (Di sabato 9 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Rufus, il centauro morto ad Attimis Capriolonel canale Ledra, salvato dai vigili del fuoco ...

Advertising

juventusfc : Finisce l'amichevole con l'Alessandria: vince la Juve, 2-1, con rete decisiva, proprio negli ultimi secondi di gioc… - Corriere : Ferrara, malato di Covid si cura con Ippocrateorg e finisce in rianimazione: aperta inchiesta - NetflixIT : ANSIA over 9.000 quando manca un quarto d’ora alla fine della stagione e la voglia di sapere come finisce coincide… - 1972book : @OGiannino Conosco qualcuno, candidato alle recenti elezioni romane, che lo definirebbe “patriota palestinese”. Com… - Sandra92803764 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ??????????388 8124448-320 0588922?? QUESTO CUCCIOLO,DOPO ANNI SUL DIVANO,FINISCE IN UN TERRENO,??TIRIAMOLO VIA SU… -